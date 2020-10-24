Травматологию №36 в Екатеринбурге перепрофилировали под лечение пациентов с Covid-19

Больница №36 полностью обеспечена всем оборудованием для лечения COVID-19, пневмоний и тяжёлых ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге травматологию №36 временно перепрофилировали в «ковидный» госпиталь. Теперь там будут лечить только пациентов с коронавирусом. Информацию подтвердили в оперативном штабе по Свердловской области.

- Пациенты, нуждающиеся в оказании им травматологической помощи, перенаправляются в больницу N23, Областную клиническую больницу и Уральский институт травматологии и ортопедии имени В. Д.Чаклина. Это решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи и инфекционным больным, и профильной помощи пациентам с травмами, - сообщили там.

Также в оперштабе отметили, что больница №36 полностью обеспечена всем оборудованием для лечения COVID-19, пневмоний и тяжёлых ОРВИ.