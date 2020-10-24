Мокрый снег и гололедица: в Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В воскресенье, 25 октября сохранится сильный мокрый снег и гололедица на дорогах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уральские синоптики предупредили жителей Свердловской области о непогоде. Также региональное МЧС продлило штормовое предупреждение. В воскресенье, 25 октября сохранится сильный мокрый снег и гололедица на дорогах.

Спасатели просят быть осторожными. Пешеходам необходимо позаботиться об обуви с нескользящей подошвой. Если все-таки вы поскользнулись, преседьте, чтобы снизить высоту падения, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Автомобилистам, не успевшим «переобуть» технику в зимнюю резину от поездки на автомобиле в условиях гололедицы лучше отказаться. Также соблюдать дистанцию на дорогах и снизить скорость.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте МЧС на «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».