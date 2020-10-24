Спасла наледь: в Свердловской области молодой водитель переехал пенсионерку

В Сухом Логу утром 23 октября молодой водитель сбил пенсионерку прямо во дворе. За рулем автомобиля «Форд Мондео» находился 22-летний парень. Мужчина начал сдавать назад и тогда под колесами иномарки оказалась 64-летняя пенсионерка.

- Автомобилист объяснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил пешехода. Женщину спасла наледь: она проскользила и не попала под заднее колесо. От медицинской помощи пенсионерка отказалась, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Сврдловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными во время движения задним ходом, особенно во дворах и на парковках в общественных местах.