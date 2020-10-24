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День жестянщика начался: в Екатеринбурге на скользкой дороге легковушка врезалась в «Газель»

На месте работает прибагада скорой помощи
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Фото: «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Утро в Екатеринбурге началась в аварий, ведь ночью дорога подмерзла и превратилась в каток. Из-за этого на Базовом переулке уже случилось ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

- На месте работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет, - сообщили свидетели аварии.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

В данный момент информация уточняется в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в пятницу, 23 октября, свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение. В столице Урала и других городах региона ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег и гололедица.

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