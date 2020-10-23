Спортсмен намерен уделить пристальное внимание привлечению спонсоров и партнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы и уральский биатлонист Антон Шипулин стал президентом Федерации биатлона Свердловской области. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, предложение возглавить федерацию в нашем регионе ему поступали давно, но в силу ряда обстоятельств он не мог этого сделать.

- Безусловно все это время я следил за ситуацией в федерации, вникал в проблемы, был так или иначе в курсе всех внутренних процессов. Все-таки биатлон - мой родной вид спорта, - написал Антон Шипулин. - Понимаю, что это назначение может вызвать вопросы, ведь я уже являюсь депутатом Государственной думы и руковожу благотворительным фондом. Хочу сразу же расставить все точки над «i». Работа в парламенте и фонде занимала и будет занимать большую часть моего времени, но я чувствую в себе силы заниматься также и развитием биатлона в Свердловской области. Номинальным руководителем федерации я не буду, совесть бы не позволила.

Антон Шипулин надеется успевать работать во всех трех направлениях. Он добавил, что решение занять должность президента федерации обдуманное и взвешенное. Депутат отметил, что руководителем он будет работать на общественных началах, то есть без заработной платы. Спортсмен намерен уделить пристальное внимание привлечению спонсоров и партнеров, улучшению лыжно-биатлонной инфраструктуры в регионе, развитию детского спорта и системе подготовки профессиональных спортсменов.

Напомним, в 2019 году после победы на довыборах в Госдуму по Серовскому городскому округу Антон Шипулин говорил, что хочет войти в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.