В Екатеринбурге выделят деньги на снос киосков

Ежегодно в Екатеринбурге будут сносить 300 неофициальных торговых точек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации появилось новое постановление об «Управлении земельными ресурсами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2021 — 2025 годы». Согласно документу мэрия снесет 1500 киосков за 5 лет. На это выделят более 15 миллионов рублей.

- Ежегодно будут сносить 300 неофициальных торговых точек. Ответственным за это назначен Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга и МБУ «ЦОД», - указано в документе.

Также в ближайшие четыре года планируют снос и вывоз крупногабаритных нестационарных объектов торговли. Ежегодно будут убирать от 12 до 14 таких точек. На эти цели планируют потратить 7 миллионов рублей.

Напомним. что недавно глава города Александр Высокинский подписал постановление, которым утвердил требования, предъявляемые к внешнему виду киосков. В документе определены типы и виды нестационарных торговых объектов, разработаны их технические параметры и схемы. Также там прописано из каких материалов может быть сделан киоск и в каком цвете выполнен.