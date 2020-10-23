42 малых вокзала Свердловской магистрали стали «цифровыми»

Кишерть Фото: предоставлено СвЖД

На 42 малых вокзалах Свердловской железной дороги внедрена автоматизированная система удаленного управления. Она позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизив затраты на их эксплуатацию, а в перспективе – создать единую платформу дистанционного управления пассажирской инфраструктурой.

Благодаря инновационной системе организовано единое информационное пространство всех жизнеобеспечивающих функций вокзала: видеонаблюдения и дистанционной связи с пассажиром, контроля входных групп, температурного режима, освещения, пожарной и охранной автоматики.

Весь функционал по контролю работы систем вокзала берет на себя программное обеспечение, а мониторинг и управление основными процессами осуществляется из диспетчерского центра. Один диспетчер управляет сразу несколькими объектами, задавая параметры открытия/закрытия вокзалов, работы системы освещения, видеомониторинга, контроля состояния пожарной безопасности. Также он может дать пассажирам необходимую консультацию посредством аудиосвязи.

Фото: предоставлено СвЖД

На СвЖД проект реализует Свердловская дирекция пассажирских обустройств. Система внедряется там, где фиксируется небольшой пассажиропоток. К примеру, она установлена в пассажирских зданиях на станциях Билимбай, Реж, Кунара (Екатеринбургский регион), Благодать, Нижняя Тура, Таватуй (Нижнетагильский регион), Кишерть, Юг, Сылва (Пермский регион), Богандинская, Голышманово, Маслянская (Тюменский регион) и др.

В целом по сети ОАО «РЖД» автоматизированная система удаленного управления работает на 234 малых вокзалах. Планируется, что в ближайшее время такой системой будут оснащены еще более 200 объектов, в том числе и на Свердловской магистрали