В Нижнем Тагиле школьников досрочно распускают на каникулы

В регионе сложная ситуация с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле первая четверть учеников городских школ досрочно распускают на каникулы из-за высокого уровня зараженности населения коронавирусом. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru со ссылкой на родителей учеников школ №18 и №32.

Решение принято на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 22 октября. Специалисты учли, что помимо коронавируса в регионе многие болеют ОРВИ, поэтому каникулы продлятся 10 вместо 7 дней.

С 26 октября в школах Нижнего Тагила проведут заключительную санитарную обработку. По данным на 22 октября в городе закрыты 95 классов – 65 – из-за коронавируса и 33 – по ОРВИ. В детских садах 14 групп закрыты из-за коронавируса, 48 – из-за ОРВИ.