Стало известно, сколько уральцев написали «Тотальный диктант-2020» на «отлично»

Проверить свои знания пришел 371 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге подведены итоги «Тотального диктанта-2020», который состоялся 17 октября. В последний раз написать диктант приходили более двух тысяч человек. В этом году их стало в пять раз меньше. Всему виной пандемия коронавируса.

- 32 участника акции справились с диктантом на «отлично». Текст был посвящен космосу, был не таким сложным. Эксперты жалуются на ухудшение почерка людей, - сообщила во время пресс-конференции с журналистами комиссия по проверке.

Уже завтра, 24 октября, состоится награждение тех, кто написал диктант без ошибок. После этого любой желающий сможет задать вопросы по организации акции.