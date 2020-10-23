Владимир Путин поздравил УрФУ со 100-летием

Обращение к преподавателям и студентам опубликовано на сайте Кремля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин написал письмо ректору, преподавателям и студентам УрФУ, в котором поздравил их со 100-летием. Обращение опубликовано на официальном портале Кремля.

- УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр, - говорится в документе. – Здесь всегда трудились талантливые, переданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко.

Президент пожелал коллективу вуза «успехов в многогранной деятельности», а всем студентам – отличной учебы.