Прокуратура проверит законность строительства нового карьера в уральском поселке

Поселок Баранчинский. Фото: Лев Истомин

Жители уральского поселка Баранчинский, который расположен в 7 километрах от города Кушва, пожаловались на строительство медно-ванадиевого рудника, которое планирует начать ОАО «Святогор», входящее в состав УГМК.

После этого жители поселка, где проживает больше 10 тысяч человек, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, а также пришли на личный прием к природоохранному прокурору в Нижнем Тагиле. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков в ходе личного приема принял решение провести проверку по итогам которой будут сделаны выводы на основе действующего законодательства.

Поселок Баранчинский. Фото: Лев Истомин

Сейчас прокуратура запрашивает документы для проверки наличия лицензии на разработку рудника у предприятия «Святогор», а также разрешительных документов на работу недалеко от поселка. Ответ жителям поселка Баранчинский дадут в течение месяца с момента обращения.

Ранее баранчинцы, а также владельцы коллективного сада №8 выступили против разработки третьей очереди Волковского медного рудника. Дело в том, что граница карьера по документам будет проходить в 197 метрах от садовых участков и в 1,5 километрах от поселка. Предприятие будет загрязнять воздух 40 химическими веществами.