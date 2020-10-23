На Урале экс-директора и экс-главбуха отправили в тюрьму за кражу 15 миллионов

Женщины несколько лет систематически воровали деньги из общего бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме, что в Свердловской области, под суд отправили бывших директора и главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений. Их обвиняют в краже бюджетных 15 миллионов рублей. В течение нескольких лет они систематически воровали деньги.

Главный бухгалтер по договоренности с директором составляла необходимые для проверок платежные документы и заносила в них ложную информацию: о том, куда ушли деньги, о сумме зарплаты для себя и директора.

- Все документы они впоследствии направляли в Финансовое управление администрации Тугулымского ГО для проведения незаконных операций по перечислению денег, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, сегодня, 23 октября, суд назначил главбуху 2 года и 10 месяцев тюрьмы, а директору – три года тюрьмы. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима. На их дома и земельные участки наложен арест, чтобы возместить убытки.