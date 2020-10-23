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Экономика

Николай Цуканов обсудил с заместителем федерального министра передовые технологии производства мирового уровня

Перспективные технологии помогут развивать экономику регионов УрФО
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Николай Цуканов оценил перспективы научного потенциала трех регионов УрФО

Николай Цуканов оценил перспективы научного потенциала трех регионов УрФО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 октября, уральский полпред Николай Цуканов провел заседание Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».

В заседании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, председатель Совета Директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, губернаторы Челябинской и Курганской областей Алексей Текслер и Вадим Шумков, председатель УрО РАН Валерий Чарушин и ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также руководители ведущих предприятий регионов УрФО.

По словам полпреда, сейчас важно успеть в сжатые сроки до 9 ноября подготовить заявку на конкурс, проводимый Министерством науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука».

Встреча прошла 23 октября. Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Встреча прошла 23 октября. Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Заседание Николай Цуканов провел, чтобы обсудить и утвердить Программу деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра, а также программу деятельности Центра развития компетенций.

Свердловская, Челябинская и Курганская области обладают серьезным научно-производственным потенциалом, поэтому усилия нужно объединить, подчеркнул Цуканов.

По итогам заседания Наблюдательного совета утверждена Программа деятельности Уральского межрегионального НОЦ, а также «дорожная карта» Центра развития компетенций.

Проекты, касающиеся разработок в сфере ракетно-космического комплекса, проектирования и производства высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, технологий для реконструктивной хирургии и других перспективных направлений, должны оказать стимулирующее воздействие на экономику регионов – участников НОЦ, стать локомотивом ее развития.