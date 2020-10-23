За сутки на Среднем Урале произошло три ДТП из-за водителей, не поменявших резину

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за сутки случились сразу три серьезных ДТП, в которых виновниками оказались водители, вовремя не поменявшие летнюю резину на зимнюю. В Госавтоинспекции еще раз напоминают, что сделать это необходимо сейчас, поскольку в регион пришли минусовые температуры и снегопады.

В результате аварий два человека погибли и еще три получили различные травмы.

Одно из самых серьезных произошло около 16:30 на 8-м километре трассы Кировград – Верхний Тагил. 25-летний водитель «ВАЗ-2115», возвращаясь из Новоуральска, посадил к себе 60-летнюю попутчицу, которая просила довезти ее до Верхнего Тагила.

- Во время движения молодой человек не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

От сильного столкновения легковушка разбилась всмятку, водитель погиб на месте, а его попутчица получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали. Стаж вождения парня – семь лет.