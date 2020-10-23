В Екатеринбурге выберут народного участкового

На сегодняшний день в уральской столице несут службу более 300 участковых. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Каждый год в Екатеринбурге выбирают лучшего участкового. Не стал исключением и нынешний. Результаты конкурса Народный участковый Екатеринбурга-2020 станут известны уже 15 ноября.

- Мероприятие направлено на повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

На сегодняшний в уральской столице несут службу более 300 участковых.

Конкурс проводится с 21 октября по 15 ноября 2020 года. Выбирать самого народного участкового будут обычные граждане. По итогам голосования определят победителей из разных районов города (они удостоятся звания «Народные участковые района»), также будет выбран главный победитель, которого назовут «Народным участковым Екатеринбурга».

Проголосовать можно на официальном сайте УМВД России по Екатеринбургу. Участкового, которому вы хотите отдать голос, можно найти по району. Затем нужно просто кликнуть мышкой на его его изображение.

В прошлом году самым народным участковым Екатеринбурга признали капитана полиции Александра Батракова.