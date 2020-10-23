На Урале геймерша украла с фотографии банковской карты шесть тысяч

Девушка увидела бесхозную карту, сфотографировала данные, и затем потратила их на своей игровой аккаунт в Сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине июля в полицию Асбеста обратилась местная жительница, которая рассказала, что с ее банковской карты украли шесть тысяч рублей. За день до этого на ее телефон пришли три смс о списании денег. Женщина поняла, что это подозрительно, и перевела оставшиеся средства на другую карту, после чего позвонила в банк. Там карту заблокировали.

- Подозреваемой оказалась 19-летняя девушка, работающая вместе с потерпевшей в одном магазине продавцом и ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

А все произошло так: женщина увидела, что карта лежит без присмотра, сфотографировала ее со всех сторон, а затем потратила деньги на своем игровом аккаунте в Интернете.

Полицейские завели на девушку уголовное дело по статье «Кража». До решения суда она находится под подпиской о невыезде, теперь ей грозит до шести лет колонии.