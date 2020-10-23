Свердловчанин пришел в суд без маски и получил штраф

Областной суд оставил решение городского суда без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Лесной в Свердловской области пришел в здание суда без маски, а на просьбу использовать средства защиты, стал пререкаться с судебным приставом.

Инцидент произошел на участке мировых судей №2, куда гражданин пришел для ознакомления с материалами дела. После отказа надеть маску пристав вызвал на место участкового уполномоченного, который составил административный протокол о правонарушении. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В итоге городской суд Лесного назначил мужчине штраф в 1 тысячу рублей. Горожанин пытался оспорить это решение, но Свердловский областной суд оставил решение в силе.