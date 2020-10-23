На Среднем Урале от коронавируса умерли еще пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 733. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 268 новых случаев заражения. И больше всего – в Екатеринбурге (+155).

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 33 952.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимации, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 704. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики сумели вылечить 26 101 человек. Только за сутки из больниц выписали 302 пациента.