Уральца отправили в тюрьму на девять лет за убийство прохожего

Мужчине дали девять лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске под суд отправили местного 39-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого, с которым он познакомился в тот же день на улице. Все произошло в ноябре прошлого года. Мужчина распивал алкоголь с новыми знакомыми. Во время застолья между ними произошел конфликт.

- На почте личных неприязненных отношений мужчина нанес не меньше 14 ударов ногами и руками, а также неустановленным тупым твердым предметом по голове и тему хозяина квартиры, после чего сдавил органы шеи потерпевшего до тех пор, пока тот не прекратил подавать признаков жизни, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, от серьезных травм мужчина погиб. Гособвинение запросило виновнику 9 лет и 3 месяца колонии, но коллегия присяжных немного снизила наказание – до 9 лет тюрьмы. Кроме того, суд взыскал с него 640 тысяч рублей в качестве морального вреда родственникам погибшего.