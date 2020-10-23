Пожарные потушили 16-этажный строящийся дом на улице Щорса в Екатеринбурге

Пламя распространилось на 100 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 10.57 на улице Щорса загорелся строящийся 16-этажный дом. Пламя распространилось по фасаду на девять этажей. К месту ЧП выехали три пожарные машины, но из-за серьезности ситуации силы пожарной службы были увеличены до восьми машин пожарной техники и 23 сотрудников МЧС.

- В 11.33 огнеборцы справились с огнем на стройплощадке в Екатеринбурге, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнем поврежден фасад на площади в 100 квадратных метров, внутри здания горения не было.

По предварительной информации, в огне никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями.