С наледью в Екатеринбурге борются 65 рабочих

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Как и обещали синоптики Уралгидрометцентра, в столицу Урала пришли снегопады и минусовые температуры. Дороги покрыла тонкая корка льда. Чтобы предотвратить аварии и несчастные случаи, бороться с непогодой в ночь с 22 на 23 октября вышли 65 рабочих на 107 спецмашинах.

- Для обработки дорог и тротуаров города специалисты применили 67 тонн противогололедных материалов и 25 тонн мелкофракционного щебня, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что о гололеде автомобилистов предупредили и в Госавтоинспекции. Водителей просят быть максимально внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.