Аферисты оформили на екатеринбурженку кредит на 335 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 октября в полицию Екатеринбурга обратилась 32-летняя местная жительница, которая рассказала, что на нее оформили кредит на 335 тысяч рублей. Ей позвонили неизвестные и под видом сотрудников банка спросили, не оформляла ли она кредитов. Услышав, что нет, они убедили женщину оформить займ – якобы для того, чтобы отследить действия мошенников.

- После этого женщина, следуя указаниям лжесотрудников банка, через приложение оформила кредит, обналичила необходимую сумму и перевела на счет, который ей продиктовали злоумышленники, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После того, как деньги ушли, звонки прекратились. И только через время женщина поняла, что ее обманули. В общем, сумма ущерба составила 335 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас они ищут виновных.