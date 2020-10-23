На Ямале для предприятий газо- и нефтехимии установили налоговые преференции

Фото: архив Законодательного собрания ЯНАО

На Ямале для предприятий, занимающихся добычей и переработкой углеводородного сырья на новых мощностях, снизили ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в окружной бюджет. 22 октября окружные парламентарии поддержали изменения в статью 1 Закона автономного округа от 25 сентября 2008 года № 77-ЗАО «О налоге на прибыль организаций, подлежащем зачислению в окружной бюджет».

Льгота распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного газа и (или) по переработке углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях, в отношении прибыли, полученной от определенной деятельности. Для проектов, впервые введенных в эксплуатацию до 1 января 2021 года, ставка составит 13,5%. Для проектов, впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года, – 11,5 %.

Пониженная налоговая ставка будет применяться 12 лет, исчисляемых с месяца реализации первой партии сжиженного природного газа и (или) товаров, являющихся продукцией нефтехимии. Применение указанных налоговых льгот рассчитано на перспективные инвестиционные проекты.

- В условиях значительного снижения мировых цен на углеводороды применение пониженной ставки налога на прибыль организаций позволит сформировать стабильную законодательную базу для финансового планирования и привлечения долгосрочных инвестиций в перспективные проекты в сфере производства СПГ и продукции нефтехимии, – прокомментировал председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам, депутат Законодательного Собрания ЯНАО Виктор Казарин.

Своевременная реализация на Ямале перспективных СПГ-проектов будет способствовать росту грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн, а также достижению цели, обозначенной в Энергетической стратегии России, – увеличение производства СПГ до 140 миллионов тонн в год к 2035 году.

Привлекательные условия инвестирования в крупные инвестиционные проекты будут способствовать созданию в регионе нового имущественного комплекса, что обеспечит увеличение налоговой базы по налогу на имущество организаций и мультипликативный эффект в сфере занятости населения.