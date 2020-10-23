Впервые без полетов за границу: Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

Несмотря на то, что перелетов в другие страны из Екатеринбурга пока нет, в аэропорту увеличится число рейсов внутри страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт Кольцово с 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов. И впервые без регулярных рейсов за границу. Но пассажиров просят не отчаиваться: значительно увеличится количество внутрироссийских перелетов – на данный момент в 47 городов страны.

- В новом сезоне пассажирам традиционно будут доступны прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Значительно вырастет число рейсов в Воронеж, Оренбург, Ноябрьск, Казань, а также в Ниневартовск. Авиакомпания Red Wings приступила к созданию транзитного хаба в Екатеринбурге, уже есть рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Кемерово, Оренбург, Ноябрьск и Махачкалу.

При этом популярными остаются курорты Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Алтая. В Сочи, например, будут выполняться до 16 рейсов в неделю! А в Симферополь – до 7 рейсов в неделю.

- Из Кольцово по-прежнему можно улететь транзитными рейсами за рубеж через Ростов-на-Дону, Самару и Казань силами авиакомпаний Azur air, SmartAvia, Red Wings и Royal Flight, - добавили в пресс-службе аэропорта.