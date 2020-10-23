Со всей силы ударил о бетон: на Урале будут судить живодера, жестоко избившего своих кошек

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. В начале августа этого года живодер избил кота по кличке Бакс. Он схватил его, поднял над головой и со всей силы ударил о бетонный пол.

- Аналогичные действия мужчина осуществил в отношении кошки по кличке Фрося, что повлекло за собой у животного повреждения в виде черепно-мозговой травмы, трещины верхнего неба, контузии внутренних органов, множественные гематомы брюшной стенки, а также прерывание беременности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело и направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до трех лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Животное отлетело от стены лифта»: в Екатеринбурге живодер жестоко избил собаку. Произошедшее попало на запись с камеры видеонаблюдения, мужчину доставили в полицию (подробнее)

«Внутренности чуть не лопнули из-за удара»: волонтеры из Екатеринбурга спасли собаку, которую в лифте жестоко избил живодер. Добровольцы фонда «Зоозащита» пришли к хозяевам вместе с полицией и забрали животное, чтобы отвезти в ветклинику (подробнее)

«Ей очень повезло»: собака из Екатеринбурга, которую жестоко избил живодер, идет на поправку. Сейчас Николь находится у одного из волонтеров фонда «Зоозащита» (подробнее)

Грозит до трех лет тюрьмы: на живодера из Екатеринбурга, жестоко избившего собачку в лифте, завели уголовное дело. Сейчас мужчина, до решения суда, находится под подпиской о невыезде (подробнее)