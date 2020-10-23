Людей не боится: в Шарташском лесопарке завелась лисица

Фото: Артур Зиганшин в Facebook

Минувшим днем, 22 октября, во время обхода территории Шарташского лесопарка инспекторы обнаружили на базе «Кировская» лисицу. Очень любопытная, она совсем не испугалась людей. Директор парка Артур Зиганшин предупредил всех гостей о диком звере.

- Очень важно помнить, что близкое общение с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасно, - написал он на своей странице в Facebook. – Несмотря на всю привлекательность этих рыжих красавиц, помимо бешенства, они являются переносчиками и других болезней.

Артур Зиганшин попросил не подходить близко к лисицам, не гладить их и не кормить с руки, потому что такое поведение может напугать их, что вызовет с ее стороны агрессию по отношению к вам.