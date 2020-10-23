У уральца забрали Audi из-за долгов по штрафам и налогам

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

У жителя Верхней Пышмы арестовали его Audi A3 из-за того, что он накопил значительную сумму задолженности по налогам и штрафами ГИБДД. В первом случае он не заплатил 70 тысяч рублей, а во втором – 3,5 тысяч.

- Мужчина к погашению задолженности в добровольном порядке не приступил, вследствие чего к нему были применены меры принудительного исполнения, - объяснили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В ходе рейдовых мероприятий его остановили сотрудники ГИБДД.

На машину составили акт описи и ареста, а мужчине вручили квитанции об оплате долгов. И это подействовало: через несколько дней он заплатил всю сумму.