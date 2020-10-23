Прикрывались этикетками известных брендов: на Среднем Урале вскрыли цех с подпольным алкоголем

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области вместе с бойцами ОМОН вскрыли подпольный цех по производству алкоголя. Товары оттуда напрямую шли в продажу в Екатеринбург и другие города региона.

Цех арендовали четыре мигранта из ближнего зарубежья. Их поймали с поличным: при них обнаружили 300 бутылок водки, коньяка и вина. На всех были этикетки известных марок алкоголя.

- Силовики обнаружили емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом больше 10 кубических метров, системы для приготовления алкогольной продукции, наклейки, картонные коротки с пробками и колпачками, приспособления для укупоривания, пустая тара различного объема и два грузовика, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

По факту выявленного полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Организатора «бизнеса» до решения суда взяли под стражу, в отношении трех его подчиненных сейчас проводятся следственные действия.

- Также проверяется причастность граждан к хранению алкогольной продукции, обнаруженной в двух других складах на улицах Маневровой и Монтажников Екатеринбурга, - добавили в ГУ МВД. – Оттуда изъято больше 30 тысяч бутылок.

Весь алкоголь направили на экспертизу.