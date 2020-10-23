Не заметил: в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 22 октября в Екатеринбурге, в районе улицы Куйбышева, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький мальчик. По предварительной информации, водитель автомобиля DATSUN на пешеходном переходе сбил ребенка.

Юного пешехода с ушибом колена госпитализировали в детскую больницу. В момент аварии он возвращался домой из школы. На его рюкзаке были светоотражающие элементы.

- За рулем машины сидел 42-летний мужчина, имеющий стаж управления два года. он пояснил, что ехал со скоростью примерно 30 км/час, подъехав к «зебре», не заметил мальчика, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Причина аварии будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит водителей быть максимально осторожными и внимательными на дорогах и снижать скорость, подъезжая к пешеходному переходу.

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