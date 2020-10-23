На ремонт дорог в Нижнем Тагиле выделят 600 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за 606 миллионов рублей отремонтируют дороги. Такая сумма выделена на реконструкцию 350 тысяч «квадратов» дорожного полотна в следующем, 2021-м, году в рамках нацпроекта БКАД.

- На восемь дорог у нас уже разработаны проекты и отыгран конкурс. Они будут отремонтированы в рамках 11-го муниципального контракта, - рассказал замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Ремонтируемые объекты находятся на улицах Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор и на Серебрянском тракте. Еще не шести участках проведут работы по замене сетей: на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов.