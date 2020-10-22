В Верхней Пышме сотрудники полиции задержали подростка, спрятавшего закладку от родителей в сливную трубу

МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме жители одного из домов по проспекту Успенский обратились в полицию с сообщением, что у первого подъезда неизвестный возможно оставил «закладку» с наркотиками. Силовики тут же выехали на место и задержали 16-летнего парня.

- Опрошенный пояснил, что решил употребить наркотическое средство впервые. В связи с чем, он в мессенджере, по совету кого-то из знакомых нашел ник. После того, как он оплатил наркотическое средство ему пришло сообщение с геоданными и фотографией места закладки в г. Екатеринбург. После того, как молодой человек подобрал наркотик, то решил домой его не нести, поскольку испугался, что наркотик могут обнаружить родители, в связи с чем спрятал наркотик в сливную трубу многоквартирного дома, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Изъятое из сливной трубы вещество оказалось наркотическим средством –«метилэфедрон» массой 0,6 грамма. Подросток ранее судим не был, на учете не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

- Что сподвигло его на преступление, в этом еще предстоит разобраться родителям и надеемся, что это послужит ему хорошим уроком того, что наркотики до добра не доведут, - отметили в МО МВД России «Верхнепышминский».

На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Также, следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту сбыта в отношении неустановленного лица, сбывшего наркотическое средство.