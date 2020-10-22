В Екатеринбурге всю ночь будут очищать улицы от гололеда

В столице Урала установилась минусовая температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня весь день шел снег. Из-за минусовой температуры на улицах города образовался гололед. Его собираются счищать всю ночь с помощью специальной техники. Машины будут работать всю ночь во всех районах города.

- По поручению Главы Екатеринбурга на улицы города выведена коммунальная техника для борьбы с гололёдом. Тракторы прочищают тротуары, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, что о непогоде сегодня также предупреждали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. В ГИБДД из-за образовавшегося гололеда и сильного снегопада просят водителей быть максимально внимательными на дороге.