Пандемия заставляет врачей работать на пределе возможностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не секрет, что в нашей стране началась вторая волна коронавируса. Пандемия, нередко, заставляет работать врачей на пределе возможностей. Справятся ли регионы УрФО со второй волной COVID-19?

На этот и ряд других вопросов ответил доктор экономических наук, профессор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Роберт Акьюлов.

- Я считаю, говорить о полной готовности здравоохранения ко второй волне коронавируса преждевременно. Сохраняются проблемы с коечным фондом, укомплектованностью больниц врачами, средним медперсоналом, недостаточно необходимого медицинского оборудования, диагностических систем, не говоря уже о лекарственных препаратах и отработанных методиках лечения, - считает профессор.

Вместе с тем, он отмечает и положительные аспекты.

- Определенных успехов добились в борьбе с пневмониями, вызываемыми вторичной условно-патогенной флорой, которая активизируется в результате подавления иммунитета коронавирусной инфекцией и может без своевременной терапии привести к смертельному исходу, - уточнил Роберт Акьюлов.

Он отмечает, что в Свердловской области медики усилили мониторинг за госпитализацией инфицированных пациентов. В частности, Минздрав создал мониторинговую группу, которая восемь раз в сутки запрашивает информацию о наличии свободных мест в больницах. Также идет анализ возможных проблем с госпитализацией у скорых и медучреждений, где развернуты койки для больных COVID-19.

- Судя по имеющимся статистическим данным, складывается парадоксальная ситуация – в тех регионах, где здравоохранение финансируется на высоком уровне, имеется современное оборудование, медицинские услуги высокого качества – наблюдается и самый высокий уровень заболеваемости, а самое главное – высокие темпы ее роста. Например, в ЯНАО и ХМАО. В регионах, где здравоохранение не на высоком уровне, заболеваемость самая низкая. Это Челябинская и Курганская области, - отмечает Роберт Акьюлов.

Поэтому однозначно говорить о том, каким регионам будет тяжелее всего достаточно сложно. Также профессор Уральского института управления считает, что при высоком уровне заболеваемости быстрее сформируется популяционный иммунитет и возможно в дальнейшем это станет преимуществом.

Также Роберт Акьюлов привел статистику. По коэффициенту заболевших на 100 тысяч населения среди остальных регионов УрФО, наша область находится на четвертом месте. По данным на 19 октября число заболевших в Свердловской области подскочило с 724,3 до 760,6 человек.