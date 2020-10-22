Фото: минздрав Свердловской области

В Свердловском областном онкологическом диспансере пациенту впервые установили специальный датчик, блокирующий боль. Он сможет помочь людям тогда, когда обычные обезболивающие уже не действуют.

- Сначала устанавливается пробный стимулятор, в течение трех-четырех дней врачи контролируют самочувствие. Если боль заметно снижается, на место временного чипа приходит постоянный, который прослужит от пяти до семи лет. Датчик имплантируется в живот или ягодицу. Система настраивается под индивидуальные особенности пациента, - рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Операция по установлению длится полтора часа, при этом пациент в сознании. Хирургические вмешательства проводятся для жителей Свердловской области бесплатно. Этому способствует программа высокотехнологичной медицинской помощи.