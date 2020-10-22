Арт-объект «Екатеринбург – город трудовой доблести» появился на железнодорожном вокзале столицы Урала

Фото: предоставлено СвЖД

По инициативе Свердловской магистрали на железнодорожном вокзале Екатеринбург установлен новый арт-объект. Он посвящен присвоению столице Урала звания города трудовой доблести за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Арт-объект установлен рядом с главным входом в здание вокзала. Конструкция выполнена в виде «галочки», в верхней части которой размещен многогранник с изображением памятника героям легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. На фоне оригинальной фотозоны пассажиры и посетители вокзального комплекса смогут сделать снимок на память.

Подобные арт-объекты установлены еще на двух вокзалах СвЖД – Нижний Тагил и Пермь-2. В Нижнем Тагиле символом трудовой доблести является танк Т-34, в Перми – памятник героям фронта и тыла.

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Екатеринбург вошел в число 20 городов страны, удостоенных почетного звания за трудовой героизм и самоотверженность, бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время войны. В те годы он стал крупнейшим центром оборонной индустрии Советского Союза.

Свердловская железная дорога в годы войны являлась одной из главных транспортных артерий страны. На запад шли эшелоны с военной техникой, оружием, людьми. На восток – поезда с оборудованием эвакуированных заводов и ранеными. На 14-й день войны литерным поездом из Ленинграда была доставлена первая партия уникальных произведений из Эрмитажа. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась эта уникальная коллекция.