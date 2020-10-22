В Екатеринбурге закрывается гипермаркет «Карусель»

15 ноября станет последним днём работы «Карусели» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель компании «Х5 retail group» в Свердловской области сообщил, что «Карусель» закрывает оставшийся магазин торговой сети в городе, находящийся по адресу ул. Малышева, 5. 15 ноября станет последним днём работы. Сейчас товары распродаются по скидкам. Что будет на его месте, пока неизвестно.

Такое решение объясняется изменениями в розничной торговле. «Магазины у дома и супермаркеты больше подходят для ежедневных покупок. А мы заинтересованы в наибольшем комфорте наших клиентов», - рассказали в пресс-службе «Карусели».

Добавим, что Х5 retail group развивает на рынке и другие сети магазинов. На конец прошлого месяца в области работали 590 магазинов «Пятёрочка» и 37 «Перекрёстков».