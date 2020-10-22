Победителем Фестиваля уличного кино – 2020 стал фильм екатеринбургского кинорежиссера

Екатеринбургский режиссер Иван Соснин Фото: предоставлено МТС

«МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и генеральный партнер Фестиваля уличного кино, сообщает, что в Москве состоялось торжественное закрытие крупнейшего открытого киносмотра короткого метра, где победителя выбирает не авторитетное жюри, а сами зрители. Лидером голосования стала драма «Большая восьмерка», картина екатеринбургского режиссера Ивана Соснина.

20 октября на торжественной церемонии закрытия в Центре документального кино в Москве был объявлен победитель фестиваля — им стал режиссер Иван Соснин с фильмом «Большая восьмерка»». История простого парня Ивана, который решает спасти бездомных собак, покорила зрителей по всей стране. Молодой режиссер получил грант в 1 500 000 рублей на запуск производства будущего полнометражного фильма.

За время фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Среди городов показа Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом городе зрители отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

Отдельное внимание на площадках уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологических мер: рекомендациям по средствам индивидуальной защиты, специальной рассадке, а также перерывам между сеансами в закрытых помещениях. Впервые была введена регистрация на показы для ограничения количества посетителей на площадках, и, несмотря на новые реалии, фестиваль удалось провести.

«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

В период проведения Фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

Справка

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Помимо показов фестиваль включает в себя еще большое число активностей под открытым небом, масштабный городской праздник, участниками которого становятся десятки тысяч человек. В этом году фестиваль прошёл в седьмой раз. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.