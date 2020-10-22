Уже сменили резину? В Екатеринбурге водителей предупредили о гололеде

В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются минусовые температуры и сильный снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила горожан о неблагоприятных погодных условиях. Так, в столице Урала ожидаются минусовые температуры, сильный снег и гололед, поэтому водителей просят быть максимально внимательными на дороге.

- Выпадающий периодически снег ухудшает состояние проезжей части и видимость на дороге. Сцепление колес с дорогой становится ниже, а обзорность – хуже, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В данных погодных условиях трудно передвигаться и пешеходам. Снег и дождь попадают в глаза, что мешает смотреть по сторонам.

По словам инспекторов, из-за гололеда особенно опасно становится на развязках и объездных дорогах, где скорость движения обычно значительно выше. Водителей просят соблюдать скоростной режим и уменьшить число резких маневров, в том числе и перестроений из ряда в ряд.

- Для Урала с резким континентальным климатом нередки перепады температуры, резкий рост влажности воздуха и выпадение большого количества осадков, - добавили в ГИБДД. – Это требует от участников движения регулярной смены поведения на дороге.