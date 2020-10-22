В Екатеринбурге перенесли концерт Ольги Бузовой

Концерт Ольги Бузовой в Екатеринбурге не состоится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт Ольги Бузовой в Екатеринбурге не состоится. Телеведущая «Дома 2» и певица должна была выступить в столице Урала 23 октября на площадке TeleClub, но концерт решили перенести.

- Концерт перенес организатор по неизвестным нам причинам. Он состоится 20 ноября. Всех, кто купил билеты, мы уже оповестили, - рассказала Ксения Табашникова, пресс-секретарь TeleClub.

Напомним, недавно в Екатеринбурге также перенесли выступление Валерия Меладзе. Концерт должен был состояться в «Космосе» 16 октября. При этом эта дата тоже была уже второй, первоначально концерт был запланирован на март.Теперь в столицу Урала со своим юбилейным туром Валерий Меладзе приедет только 31 октября 2021 года. Концерт пройдет там же, в «Космосе». Все билеты остаются действительными.