В произошедшем разбирается СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он растлевал собственную дочь. На момент событий девочке было всего лишь 5 лет. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

О произошедшем стало известно лишь недавно. Девочка, которой в декабре должно исполниться семь лет, рассказала своей маме о том, что ее отец в июне 2019 года совершал с ней развратные действии. Мама ребенка рассказала обо всем полиции, в итоге ее бывшего мужа задержали.

- В прошлом мужчина был судим за вымогательство, а также по статье «Угроза убийством», - рассказал осведомленный силовик.

Сейчас по факту случившегося следственный отдел СКР по городу Кировград возбудил уголовное дело по части четыре статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения.