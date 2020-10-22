В уральской больнице появился КТ за 27 миллионов

В Красноуфимской больнице за 27 миллионов появился КТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимской горбольнице появился второй компьютерный томограф (КТ). Его за 27 миллионов закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На оборудовании тестируют пациентов, у которых есть подозрения на коронавирус.

- Каждый месяц в нашей больнице исследования на КТ проходят больше тысячи человек, включая пациентов с COVID-19, - рассказал главврач больницы Дмитрий Новоселов. – Увеличится пропускная способность, доступность исследований.

Не так давно мы рассказывали о том, что сразу два медучреждения в Екатеринбурге вновь перепрофилировали под КТ-центры для ковидных пациентов. А сейчас региональный оперштаб планирует переводить их в круглосуточной режим работы, чтобы хоть как-то распределить нагрузку.