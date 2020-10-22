В центре Нижнего Тагила заметили лесного кабанчика

Кабанчик напугал тагильчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду днем, 21 октября, у здания шахматной школы по улице Газетная в Нижнем Тагиле разгуливал молодой кабан, которого заметили и засняли на видео местные жители.

Директор школы пояснил, что не знает, откуда зверь появился на территории образовательного учреждения. На станции юннатов посоветовали не трогать животное, тогда оно не будет проявлять агрессию по отношению к людям. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Специалисты считают, что молодой кабан зашел в центр Нижнего Тагила из леса, а причиной стал голод. Однако его могли привезти и горожане, взяв малышом к себе домой, а потом просто выставив на улицу.