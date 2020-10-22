Polaris PMG 2292AL Silent: тихая мясорубка - это реальность

Фото: предоставлено Polaris

Швейцарский бренд Polaris выпустил уникальную по своим функциям мясорубку PMG 2292AL Silent. Запатентованная конструкция редуктора SilentPRO сделала ее в 14 раз тише по сравнению с любой другой мясорубкой в линейке производителя.

Уровень шума при работе мясорубки Polaris PMG 2292AL Silent составляет порядка 58 дБ, что сопоставимо с уровнем шума от спокойной речи человека. Для сравнения, уровень шума обычной мясорубки — 81 дБ, а шоссе в час пик — 85 дБ. В общем, новинка отлично подойдет жителям мегаполисов, которым так не хватает тишины в повседневной жизни.

Пять фактов, которые сделают мясорубку Polaris PMG 2292AL Silent любимицей на кухне:

1. Бесшумная работа и высокая производительность: до 2,5 кг фарша в минуту и 2 скоростных режима работы.

2. Автономность: мясорубка самостоятельно определяет состояние ножей и автоматически запускает Autorevers (автоматический запуск функции реверса) для их очистки и дальнейшей обработки мяса.

3. Продуманность: стальная система крепления и удобное хранение не только насадок, но и шнура внутри прибора.

4. Надежность: дополнительная защита двигателя от перегрузки с технологией PROtect+. Самое страшное, что может случиться с прибором при сильном перегреве – его автоматическое отключение на время остывания двигателя.

5. Расширенная комплектация: решетки из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм, 8 мм), овощерезка с тремя барабанами, насадка для кеббе (арабских мясных шариков), насадка для приготовления колбас, пластиковый толкатель и металлический лоток.

Фото: предоставлено Polaris

Готовить просто и без особого шума – одно удовольствие! Для тех, у кого растут маленькие дети или приходится готовить в позднее время Polaris PMG 2292AL Silent – настоящая находка. Мясорубка идеально подходит и тем, кто не любит тратить много времени на готовку – мощная и простая в обращении, она позволяет в течение нескольких минут подготовить ингредиенты для основных блюд и для гарниров.

Polaris PMG 2292AL Silent принадлежит линейке товаров из серии PRO Collection. В серию входит только бесшумная кухонная техника с технологией SilentPRO.

Гарантия 5 лет.