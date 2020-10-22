В Екатеринбурге женщина-водитель сбила мужчину, чинившего на дороге машину

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим днем, 21 октября, на Кольцовском тракте произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. По предварительной информации, 45-летняя водитель Chevrolet не справилась с управлением и влетела в стоящую на «аварийке» Mercedes.

- Женщина объяснила, что во время движения по второй левой полосе машина, которая двигалась впереди, резко перестроилась в соседний ряд, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Неожиданно по ходу ее движения оказался стоящий автомобиль, избежать столкновения не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В итоге, 35-летний водитель Mercedes получил сильные травмы: множественные переломы правой голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его срочно госпитализировали в больницу.

В момент аварии он стоял у открытого багажника своей машины и чинил колесо. Но он не поставил перед собой аварийный знак.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей быть максимально осторожными, внимательными и предупредительными.