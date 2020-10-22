Старые бараки в Екатеринбурге оборудуют камерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На старые бараки в Екатеринбурге установят камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал депутат Гордумы Алексей Вихарев. Все это будет сделано для того, чтобы предотвратить массовые поджоги.

- Я получил ответ, что главам администраций районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в ГУ МВД, - написал на своей странице в Facebook Вихарев. – Маленькая, но очень важная победа на этом этапе.

По словам депутата, весной этого года он за собственный счет установил камеры на деревянные бараки на Омской, рядом с которыми пироман спалил целый дом.