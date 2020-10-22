От коронавируса умерли еще 10 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще 10 смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 728. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали 259 новых случаев заражения, и больше всего – в Екатеринбурге (+121).

Общее число подтвержденных диагнозов по всей Свердловской области – уже 33 684.

- Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимации, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, – 611. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики сумели вылечить 25 799 человек. Только за сутки из больниц выписали 271 пациент.