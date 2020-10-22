В Екатеринбурге два КТ-центра хотят перевести в круглосуточный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе сейчас решается вопрос о том, чтобы перевести два КТ-центра в Екатеринбурге в круглосуточный режим работы. По словам специалистов, это из-за слишком большой нагрузки.

- Для распределения нагрузки на действующие амбулаторные центры КТ в Екатеринбурге в настоящее время решается вопрос о переводе в круглосуточной режим работы центров на базе госпиталя ветеранов войн и ГКБ №14, - рассказали «Комсомолке» в оперштабе.

Ранним утром 22 октября в столице Урала у горбольницы №24 образовалась очередь из машин скорой помощи. Всех пациентов везли на обследование в КТ-центр на базе больницы.