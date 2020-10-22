В Екатеринбурге у горбольницы №24 образовалась пробка из скорых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром 22 октября в Екатеринбурге у горбольницы №24, в которой находятся пациенты с коронавирусом, образовалась большая пробка из машин скорой помощи. По словам очевидцев, очереди ожидали порядка 10-15 автомобилей.

В региональном оперштабе «Комсомолке» подтвердили информацию и отметили, что это произошло из-за высокой нагрузки на больницу.

- Для распределения нагрузки на действующие амбулаторные центры КТ в Екатеринбурге в настоящее время решается вопрос о переводе в круглосуточной режим работы центров на базе госпиталя ветеранов войн и ГКБ №14, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что названные медучреждения перепрофилировали в КТ-центры не так давно. Ранее их уже использовали для лечения ковидных больных.