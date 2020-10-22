Названы самые сильные команды спортсменов-экстремалов на Урале

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 объявляет итоги всероссийских соревнований по уличным видам спорта Urban Battle. Финал прошел в формате онлайн-трансляции одновременно в 8 городах России. В каждом регионе из заявленных команд выбрали лучшую.

Urban Battle объединил в себе состязания всероссийского масштаба и экстремальный тест-драйв 4G-интернета Tele2 в разных городах. Проект стал неординарным событием в спортивной жизни России. Представители разных направлений от ВМХ до скейтбординга и паркура выступали вместе, выполняли сложные трюки во время заезда по родному городу и тестировали качество мобильного интернета Tele2.

Итоговые видеоролики заездов оценивало жюри, в состав которого вошли спортсмены международного уровня: чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, член российской Олимпийской сборной по BMX-фристайлу Константин Андреев, роллер мирового уровня Кирилл Галушко, прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов и чемпион мира по трикингу, трюковой хореограф Алексей Доронин. Жюри оценивало технику исполнения, зрелищность и сложность элементов.

В Пермском крае за победу боролись три команды, звание лучших райдеров края и 300 000 рублей получили экстремалы из команды Swaggers. Лучшей командой среди челябинцев стали Динозавры, они катались и тестировали мобильный интернет Tele2 по сложному маршруту: от сквера на ул. Тернопольской до памятника им. И.В. Курчатову.

В Свердловской области за звание лучшей боролись 5 команд. В итоге победителями регионального этапа с призом в 300 000 рублей стали участники команды Grill, а райдеры из Ekbones получили приз зрительских симпатий среди всех команд России и сертификат на 30 000 рублей на покупку спортивной экипировки. Среди екатеринбуржцев есть и лидеры в индивидуальном зачете. Так, в номинации кикскутеринг жюри отметила Темура Тортладзе, он занял второе место. А в категории скейтбординг первую и третью строчку заняли Валерий Доганадзе и Артем Зотов.

Видеоролики финалистов и участников состязаний можно посмотреть на сайте проекта Urban Battle.

Елена Зиновьева, руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Урал» Tele2:

Проект Urban Battle получился живым, динамичным и воодушевляющим, именно таким, каким мы его задумывали. По-моему, это первый опыт, когда спортсмены-экстремалы из разных регионов страны приняли участие в федеральном соревновании, не покидая домашний регион. Участники стримили свои заезды из популярных для катания локаций в городах с помощью 4G-интернета от Tele2. Затем записи стрима увидело и справедливо оценило как жюри – профессиональные спортсмены, так и жители других городов России в рамках народного голосования. О том, что это успешный опыт, говорит тот факт, что наша, екатеринбургская команда победила в народном голосовании. Финальный ролик екатеринбуржцев собрал более 10 тысяч голосов со всей страны, обойдя команды из Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, Urban Battle способствовал формированию коммьюнити спортсменов-экстремальщиков из разных городов, их ценности: открытость, честность, креативность, поиск интересных спортивных решений, чтобы играть по другим правилам, созвучны ценностям Tele2. Благодарим всех спортсменов, от души поздравляем победителей, гордимся Екатеринбургом и желаем всем ребятам преумножать энергию и всегда оставаться на связи, чтобы демонстрировать свой талант широкой публике.