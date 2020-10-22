В свердловских школах перед каникулами проведут мастер-классы о том, как правильно носить маски

Такое распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии школьных каникул во всех образовательных учреждениях пройдут специальные уроки, посвященные правилам эпидемиологической безопасности на улице. Такое распоряжение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Одной из ключевых мер профилактики для взрослых и детей остается обязательное использование защитных масок, прежде всего в закрытых помещениях, транспорте и в магазинах, - отметили в региональном оперштабе.

Фото: оперштаб

Самые основные правила ношения маски: носить не дольше двух часов, а также закрывать рот и нос.

Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день уже больше 33 тысяч зараженных коронавирусом.